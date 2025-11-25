El Gobierno francés pedirá a la Justicia la suspensión de Shein durante tres meses

París, 25 nov (EFE).- El Gobierno francés va a pedir a la Justicia la suspensión de Shein durante tres meses, en el marco del procedimiento lanzado a comienzos de mes tras descubrir que la plataforma china comercializaba muñecas sexuales con forma de niñas, armas y otros productos ilegales.

Fuentes del Ejecutivo citadas por varios medios indicaron que tienen intención de formalizar esa solicitud en una audiencia programada este miércoles ante el Tribunal Judicial de París.

La solicitud se asentará en un artículo de la ley sobre la economía digital que estipula que la Justicia puede intervenir para «prevenir un daño o poner fin a un daño ocasionado por el contenido de un servicio de comunicación al público en línea».

El pasado día 5 el Gobierno amenazó con suspender la actividad de Shein en Francia al comprobar que en su oferta en línea comercializaba muñecas sexuales con aspecto de niñas, armas y otra serie de productos ilegales.

Para evitar ese cierre en Francia, Shein decidió suspender temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no sea ropa, además de retirar los productos incriminados.

Las autoridades renunciaron a ese cierre, pero mantuvieron el procedimiento judicial contra la compañía china.

En paralelo a esa acción ante la Justicia, hay otra ante los servicios antifraude y París ha pedido a la Comisión Europea que intervenga porque, en palabras del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, infringe las reglas europeas. EFE

