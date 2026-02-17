El Gobierno francés pide a LFI limpiar sus «ideas» y «filas» tras muerte de un joven ultra

París, 17 feb (EFE).- El Gobierno francés pidió este martes a la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) que haga una limpieza en sus «ideas» y en sus «filas» tras la muerte de un joven de extrema derecha la semana pasada en Lyon (sureste) por los golpes recibidos aparentemente por activistas de ultraizquierda.

Tras guardar un minuto de silencio en la Asamblea Nacional en memoria de Quentin Deranque, el primer ministro, Sébastien Lecornu, pidió a LFI que haga dicha limpieza en sus «ideas» y en sus «filas», en clara alusión al diputado Raphaël Arnault, fundador de La Joven Guardia (La Jeune Garde), un grupo antifascista prohibido por el Ejecutivo en junio pasado.

El primer ministro insistió en que «la verdad judicial prevalezca» en el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte del joven, y eso «sin ninguna presión sobre los investigadores y sobre la autoridad judicial», al tiempo que advirtió contra cualquier «retórica de confrontación».

«No podemos mantener la retórica de la confrontación constantemente y no ver que lo que a veces sucede en esta cámara puede filtrarse a toda la sociedad», dijo al pedir a los políticos que sean «responsables».

El estudiante de 23 años, activista de extrema derecha, fue arrojado al suelo y golpeado por «al menos seis individuos» con máscaras y pasamontañas el jueves, al margen de una conferencia impartida por la eurodiputada de la Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan en Lyon, declaró la Fiscalía el lunes. Murió el sábado.

Lecornu arremetió hoy contra la jefa de filas de la LFI en la Cámara Baja, Mathilde Panot, por acusar al Gobierno de no haber previsto «ninguna medida de seguridad» ante la presencia el jueves pasado del colectivo identitario Némésis para manifestarse contra la conferencia de Hassan, y de no haber «tenido en cuenta sus advertencias».

Una acusación que el primer ministro tildó de «absolutamente despreciable» y «abyecta».

«La Joven Guardia mata y La Francia Insumisa debería condenarla», afirmó por su parte el titular de Justicia, Gérald Darmanin, también en el marco de las preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional.

Varios sospechosos de haber participado en los altercados que causaron la muerte de Deranque han sido identificados, según informaron hoy fuentes a varios medios locales, y algunos están vinculados a la «extrema izquierda».

Darmanin atacó abiertamente a La Francia Insumisa, recordando que, como exministro del Interior, había disuelto «numerosos grupos de ultraderecha y ultraizquierda».

Criticó la «brutalización» del debate político, apuntando directamente al partido de Jean-Luc Mélenchon y a su diputado Arnault. «Hay brutalización cuando se justifican las acciones de La Joven Guardia y su líder, ya condenado por violencia física, es nominado para las elecciones parlamentarias», espetó.

Arnault fue condenado en 2022 a cuatro meses de prisión exentos de cumplimiento por «violencia intencionada en grupo» tras participar en la agresión a un joven de 18 años al margen de una manifestación de extrema derecha.

En lo que sí hubo consenso por parte del Parlamento fue en guardar un minuto de silencio en memoria de Deranque y en rechazar la violencia en el debate político.

«Nadie debería morir a los 23 años. Nadie debería morir por sus ideas», declaró la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, antes de pedir ese minuto de silencio que fue observado unánimemente por los parlamentarios presentes en la Cámara Baja. Un ritual que se repitió poco después en el Senado.

Ni los resultados de la autopsia realizada la víspera, que reveló lesiones en la cabeza «incompatibles con cualquier intervención terapéutica y mortales a corto plazo», ni los cargos de «homicidio voluntario» y «violencia agravada en tres circunstancias: concierto, uso de máscara y porte de arma», sobre los que se ha abierto la investigación, dejan lugar a dudas. Deranque fue golpeado hasta la muerte mientras estaba en el suelo en una acera. EFE

