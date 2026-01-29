El Gobierno francés se jacta de ya no ser el farolillo rojo europeo en la prima de riesgo

París, 29 ene (EFE).- El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, se jactó este jueves de que, con la adopción de los presupuestos casi finalizada, el país está recuperando la confianza de los inversores y ya ha dejado de ser el farolillo rojo europeo en la prima de riesgo.

Lescure destacó que el diferencial del tipo de interés que tiene que ofrecer la deuda francesa en los títulos a diez años y la alemana, que sirve de referencia, es ahora el más bajo desde que se desencadenó el episodio de tensión sobre los títulos soberanos en junio de 2024 con la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.

«El tipo de interés está de nuevo ligeramente por debajo del tipo de interés italiano cuando habíamos pasado al orden inverso desde hace varios días, un pequeño placer para el ministro francés de Economía y Finanzas», señaló con un toque de ironía.

La inestabilidad política que generaron esas elecciones legislativas anticipadas, que dejaron un Parlamento extremadamente fragmentado y polarizado, lo que ha imposibilitado a los sucesivos gobiernos disponer de mayoría, provocó una importante subida de la rentabilidad que exigen los inversores por la deuda francesa, que hasta entonces era una de las referencias, como la alemana.

A principios de 2024, el rendimiento del bono francés a diez años rondaba el 2,5 %, relativamente cerca del 2 % que registraba la deuda alemana, considerada la más segura de Europa y netamente por debajo de países periféricos como España, Portugal (ambos algo por encima del 3 %) o Italia (3,5 %).

Pero la diferencia con estos últimos comenzó a estrecharse a partir de junio de 2024. En julio de ese año la rentabilidad de la deuda francesa llegó a superar el 3,3 % y el 27 de septiembre la prima de riesgo rebasó a la española por primera vez desde 2008.

A comienzos de septiembre de 2025, la prima de riesgo francesa superó a la italiana y se convirtió en la más elevada de la zona euro y un mes después alcanzó el máximo del año con el anuncio de la dimisión del primer ministro, Sébastien Lecornu, que finalmente fue reconducido en el cargo y ahora ha decidido adoptar los presupuestos sin someterlos al voto del Parlamento.

Esta mañana, la rentabilidad del bono francés con vencimiento en diez años en el mercado era del 3,416 %, inferior a la de otros cinco países de la zona euro, Grecia, Italia, Eslovaquia, Letonia y Lituania. Lejos en cualquier caso del 2,85 % de Alemania.

Por tanto, su prima de riesgo era de 56,8 puntos básicos, superior a la de España (35,8 puntos).

El proceso de adopción sin voto de los presupuestos, amparándose en el artículo 49.3 de la Constitución, debe completarse en los próximos días, después de que Lecornu haya superado cuatro mociones de censura, dos presentadas por la extrema derecha y otras tantas por las formaciones a la izquierda del Partido Socialista, que es crucial para que el Gobierno no caiga.

El próximo lunes o martes deberían debatirse las dos últimas mociones de censura antes de que los presupuestos puedan entrar en vigor, y salvo sorpresa mayúscula también fracasarán. EFE

