El Gobierno galo acusa a Mélenchon de atizar la violencia en el asesinato de joven ultra

3 minutos

París, 16 feb (EFE).- La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, acusó este lunes a la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon de crear un clima de violencia en el país que ha conducido a la muerte el pasado sábado de un joven militante de la ultraderecha tras una paliza en Lyon, al este del país.

«Hace años que LFI crea un clima de violencia, que tiene vínculos demostrados con grupos de ultraizquierda violentos (…) Por ello, tienen una responsabilidad moral en esta situación exacerbada», afirmó Bregeon en la televisión BFMTV.

La portavoz del Gobierno apuntó directamente al líder del partido, el veterano Mélenchon, que recordó que en algunos de sus mítines reivindicó su cercanía con el grupo Joven Guardia, una facción extremista prohibida por el Ejecutivo por sus declaraciones violentas.

Al tiempo, señaló que uno de sus fundadores, Raphaël Arnault, es diputado de LFI y que ciertos medios aseguran que uno de sus más próximos colaboradores participó en el linchamiento del joven de extrema derecha fallecido el pasado sábado tras haber pasado dos días en coma.

Los hechos tuvieron el pasado jueves, cuando Quentin, estudiante de matemáticas de 23 años, católico practicante, formaba parte del equipo de seguridad de una manifestación ultraderechista organizada para protestar contra una conferencia de la eurodiputada de LFI Rima Hassan, conocida por sus posturas radicales, en una universidad de Lyon.

La tensión entre los grupos de extrema derecha e izquierda fue creciendo y desembocó en una paliza a Quentin, que le llevó al hospital y acabó con su muerte.

El Fiscal de Lyon, responsable de la investigación, tiene programada una rueda de prensa esta tarde para informar sobre los primeros elementos de la investigación.

LFI niega todo vínculo con los hechos que llevaron a la muerte del joven, y Mélenchon aseguró que su partido es «hostil a la violencia».

Pero para la portavoz del Gobierno hay una «responsabilidad moral»: «Cuando se emplean ciertas palabras, no debe sorprender que tengan consecuencias en la calle».

La muerte de Quentin se produce a pocos días de que se lance la campaña de las municipales del país y en medio de un clima político muy polarizado por la ausencia de mayorías claras en la Asamblea Nacional.

Bregeon aseguró que LFI es un partido de extrema izquierda, pese a que Mélenchon rechaza ese calificativo, y aseguró que así lo demuestra su carácter «revolucionario, antisistema, que anima a la violencia, desafía la autoridad y grita en sus manifestaciones que la policía mata».

La portavoz del Ejecutivo advirtió a los electores de las consecuencias que tiene «introducir un voto en las urnas» y señaló que «no se combate la extrema derecha apoyando a los otros extremos». EFE

lmpg/cat/cg