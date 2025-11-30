El Gobierno gazatí denuncia que Israel ha violado 591 veces el alto el fuego

3 minutos

Jerusalén, 30 nov (EFE).- El Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás en Gaza denunció este domingo que Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego en la Franja en 591 ocasiones desde que entró en vigor el 10 de octubre.

«En los 50 días posteriores a la entrada en vigor del alto el fuego, la ocupación israelí comete 591 violaciones, con el resultado de 357 mártires y 903 heridos», se indica en un comunicado.

Interior asegura que Israel ha detenido además en este territorio palestino a 38 personas hasta la noche del 29 de noviembre.

Las violaciones del Ejecutivo de Gaza incluyen 164 ocasiones en las que el Ejército israelí abrió fuego contra «civiles, viviendas, barrios residenciales y tiendas de campaña de desplazados»; 25 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales y agrícolas más allá de la línea amarilla; 280 bombardeos «terrestres, aéreos y de artillería»; y 118 demoliciones de viviendas e infraestructuras civiles.

«Este crimen sistemático busca expandir la destrucción y castigar colectivamente a la población, lo que constituye una grave violación de los Convenios de Ginebra», añadió.

Por su parte, la Sanidad gazatí denunció este domingo la escasez de medicamentos en Gaza, a pesar de la tregua, mientras Israel continúa controlando el acceso de ayuda humanitaria al enclave.

«La escasez de medicamentos oftalmológicos especializados ha agravado el sufrimiento de los pacientes con enfermedades agudas y crónicas. 4.000 pacientes con glaucoma corren riesgo de perder la visión debido a la falta de tratamiento y las limitadas opciones quirúrgicas», advirtió Sanidad, que llamó «a las partes interesadas» a permitir el acceso de los recursos necesarios.

Israel, por su parte, denuncia que el grupo islamista Hamás viola el acuerdo con accesos puntuales de milicianos más allá de la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes al comenzar la tregua y tras la cual todo el perímetro (más del 50 % de Gaza) sigue bajo control militar de Israel.

Además, las autoridades israelíes acusan a los islamistas gazatíes de postergar la devolución de los cadáveres de rehenes que siguen en el enclave. En Gaza quedan los cuerpos de dos cautivos: un soldado israelí y un tailandés que trabajaba en agricultura en las comunidades fronterizas con la Franja.

El portavoz de Hamás Hazem Qassem dijo este domingo a la cadena catarí Al Jazeraa que la búsqueda de los cuerpos que llevan a cabo las milicias refleja el compromiso de la organización con el acuerdo.

«Israel está retrasando el inicio de la segunda fase (del alto el fuego). Hacemos un llamamiento a los mediadores para que presionen a Israel para que cumpla con sus obligaciones, abra el paso fronterizo de Rafah y pase a la segunda fase», dijo Qassem.EFE

