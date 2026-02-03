El Gobierno hará lo posible para cumplir el déficit del 5 % en 2026 como lo hizo en 2025

París, 3 feb (EFE).- El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, se comprometió a hacer «todo lo posible» para cumplir el objetivo de un déficit del 5 % del producto interior bruto (PIB), de la misma forma que en 2025 se cumplió el objetivo del 5,4 % que se había fijado.

En una entrevista al canal BFMTV un día después de que su Gobierno superara las dos últimas mociones de censura que cierran el proceso de adopción sin voto en el Parlamento de los presupuestos para 2026, Lescure insistió en que esas cuentas públicas son «un compromiso que permite avanzar y preservar el crecimiento».

Para este año, hizo hincapié en que las estimaciones oficiales de crecimiento son del 1 %, y afirmó que «hemos empezado bien» con el impulso de la actividad en los últimos meses de 2025. Y recordó que para 2025 la previsión inicial era un 0,7 % y al final se llegó a un 0,9 %.

En otra entrevista al diario Le Parisien, la ministra de Hacienda, Amélie de Moncthalin, justificó las cuentas adoptadas por el Gobierno como resultado de un compromiso para evitar su censura, que no son tan ambiciosos como sus planes iniciales para recortar los números rojos y advirtió de que si no se hubieran adoptado los presupuestos, el déficit se dispararía hasta el 6 % del PIB este año.

«Ha habido que decidir entre ausencia de presupuestos y un compromiso», subrayó De Monchalin.

Los presupuestos salen adelante porque los diputados socialistas, aunque no estaban dispuestos a darles su apoyo, mayoritariamente no votaron las mociones de censura para tumbar al Ejecutivo gracias a una serie de concesiones.

Una de esas concesiones fue mantener al nivel del pasado año un gravamen suplementario del impuesto de sociedades a las grandes empresas, que en principio debía ser excepcional, sólo en 2025, y que ha dado lugar a protestas y críticas por parte de la principal patronal Medef.

Lescure respondió a esos críticas con un mensaje en dirección de las empresas: «la estabilidad tiene un valor».

Preguntado sobre si puede garantizar que esa tasa teóricamente excepcional no se repetirá en 2027, reconoció que no. Añadió que su voluntad es reducir los impuestos a las empresas, pero también que habrá que seguir recortando el déficit.

Ese impuesto a los beneficios de las grandes empresas se mantiene en 2026 con un tipo del 20,6 % para las compañías que facturan entre 1.500 y 3.000 millones de euros y del 41,2 % para las que superan esa cifra.

El único cambio con respecto al pasado año es que entonces lo tuvieron que pagar aquellas que superaban los 1.000 millones de euros de volumen de negocios, un umbral mínimo que ha subido, con lo que afectará al final unas 320 y se espera una recaudación de 7.300 millones y no de 7.500. EFE

