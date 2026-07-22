El Gobierno indio promete reformas ante la presión del movimiento juvenil «Cucarachas»

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Nueva Delhi, 22 jul (EFE).- El Gobierno indio prometió este miércoles reformas y un debate parlamentario para contener una protesta juvenil que exige la renuncia del ministro de Educación y ha convertido las irregularidades en exámenes oficiales en una crisis de confianza sobre el acceso a universidades y empleos públicos en el país más poblado del mundo.

El ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, objeto directo de las protestas del Cockroach Janta Party (CJP), conocido como Partido de las Cucarachas, se pronunció por primera vez desde el inicio de las movilizaciones y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a abordar en el Parlamento las denuncias sobre el NEET, la prueba nacional de acceso a medicina.

«Nuestro Gobierno mantiene su compromiso total de debatir sobre el NEET y abordar todas las preocupaciones legítimas de nuestra juventud en el Parlamento», declaró Pradhan en su cuenta de X.

El ministro prometió además «respuestas, reformas y rendición de cuentas», y acusó al líder opositor Rahul Gandhi de explotar a los estudiantes como «herramientas políticas» para provocar interrupciones parlamentarias.

El NEET-UG y otros exámenes oficiales son un asunto sensible en la India, donde millones de jóvenes compiten cada año por plazas educativas y empleos públicos.

Aunque el detonante de la movilización son los escándalos de filtraciones en exámenes oficiales, la protesta ha servido también como cauce para un descontento más amplio, y una frustración acumulada con el Gobierno del primer ministro, Narendra Modi.

El martes, la Policía retuvo a Gandhi y a otros dirigentes opositores que protestaban frente a la residencia de Modi para exigir la renuncia de Pradhan.

La protesta opositora se produjo un día después de que miles de simpatizantes del CJP intentaran marchar hacia el Parlamento indio y fueran dispersados por las fuerzas de seguridad. La Policía de Delhi ha negado el uso de violencia contra los manifestantes, pese a vídeos difundidos en redes sociales que muestran golpes con bastones y escenas de represión.

El CJP exige además la liberación del activista Sonam Wangchuk, una de las caras más visibles del movimiento, que el sábado fue trasladado por la fuerza a un hospital de Nueva Delhi tras pasar 21 días en huelga de hambre.

El Cockroach Janta Party nació como una sátira digital, pero ha evolucionado en pocas semanas hacia una movilización juvenil contra lo que sus simpatizantes describen como una ruptura de confianza en las instituciones que regulan el acceso a la educación y a las oportunidades profesionales. EFE

mtv/igr/pcc

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