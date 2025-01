El Gobierno iraní decide no penalizar a mujeres sin velo en las calles pese a ser ilegal

1 minuto

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El vicepresidente para Asuntos Estratégicos de Irán, Javad Zarif, afirmó este miércoles que el Gobierno iraní ha decidido no presionar a las iraníes y no está penalizando a las mujeres que no usan el velo en las calles de la capital, aunque va contra las leyes del país.

“Hay mujeres que no se cubren la cabeza en las calles de Teherán, lo que va contra la ley, pero el Gobierno ha decidido no poner a mujeres bajo presión”, dijo Zarif en una entrevista con el periodista de la CNN Fareed Zakaria en el Foro Económico Mundial (WEF) de Davos. EFE

sui-jlr/rf