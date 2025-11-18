El Gobierno iraní descarta evacuar Teherán a causa de la sequía por no ser factible

2 minutos

Teherán, 18 nov (EFE).- El Gobierno iraní descartó este martes la evacuación de Teherán a causa de la sequía por considerarlo no factible, después de que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, planteara esa posibilidad a principios de noviembre debido a la escasez de recursos hídricos.

“Es evidente que la evacuación de una ciudad como Teherán no es algo fácil de llevar a cabo ni es realmente factible”, aseveró la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, en una rueda de prensa.

Mohajerani explicó que las declaraciones del presidente sobre la evacuación de Teherán fueron una “advertencia responsable” ante la preocupación por la crisis del agua que sufre la capital iraní y la falta de precipitaciones en la ciudad.

El presidente iraní reconoció el 6 de noviembre la gravedad del problema y advirtió que, si no llueve antes de diciembre, “tendremos que racionar el agua en Teherán. Y si tampoco llueve después, no quedará agua y habrá que evacuar la ciudad”.

La portavoz indicó que “desde hace años se ha advertido que no se debe aumentar la carga poblacional en Teherán”, señalando que la llanura de Teherán solo podía soportar una población de alrededor de 5 millones de personas. Sin embargo, agregó que hoy en día en la capital y sus alrededores residen unas 18 millones de personas.

Teherán se enfrenta a una grave escasez de agua, con sus principales embalses a menos del 5 % de su capacidad y el volumen de lluvias en mínimos históricos.

Según el Centro Nacional de Predicción Meteorológica de Irán, la capital iraní ha registrado un descenso del 95,8 % en el nivel de las precipitaciones en comparación con el promedio histórico.

Irán enfrenta su sexto año consecutivo de sequía, algo que no ocurría desde hace seis décadas.

Ante esta situación, el viernes se realizaron rezos colectivos para pedir lluvia en decenas de ciudades del país, incluida Teherán.

Aunque desde el sábado se han producido lluvias y nevadas en algunas ciudades iraníes del oeste y norte de Irán, la capital aún espera las primeras precipitaciones desde la primavera pasada.

El país llevo a cabo el sábado la primera operación de la siembra de nubes del año en la cuenca del Lago Urmia, en el noroeste de Irán, aprovechando «el paso de un sistema de lluvias adecuado», según el Ministerio de Energía. EFE

ash/jlr/crf