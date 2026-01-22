El Gobierno irlandés no formará parte de la Junta de Paz en su forma actual

Dublín, 22 ene (EFE).- El Gobierno irlandés aseguró este jueves que no participará en la Junta de Paz impulsada y presentada hoy en Davos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si mantiene su «forma actual», al entender que existen «graves señales de alarma» y que su diseño podría socavar el papel de la ONU.

El viceprimer ministro y titular de Exteriores, Simon Harris, efectuó esas declaraciones en el Dáil (cámara baja), donde la oposición ha pedido al Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, que descarte «categóricamente» su adhesión a esa iniciativa de Washington.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, había indicando anteriormente que estaba «examinado» la invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz, si bien no participará en la ceremonia de la firma prevista para hoy en Davos (Suiza), una decisión que Harris calificó de «responsable».

«El coste de mil millones de dólares por unirse no suena bien. Además, cualquier cosa que busque socavar, reemplazar o usurpar a las Naciones Unidas no es algo que el Gobierno apoyaría», subrayó el jefe de la diplomacia irlandesa.

Harris, asimismo, citó como una de las principales «señales de alarma» el hecho de que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría formar parte de la junta.

El ‘número dos’ del Gobierno irlandés recordó que Martin se reunirá esta noche con otros líderes de la Unión Europea (UE) para abordar este y otros asuntos globales de «manera prudente».

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, ya confirmó hoy que el Reino Unido no participará en la ceremonia de la firma de la Junta de Paz, en línea con otros países comunitarios como Suecia, Noruega, Francia o Eslovenia.

Trump preside hoy en Davos la ceremonia de puesta en marcha de esa junta, un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, pero que él pretende ampliar a otros conflictos. Además, quiere reservarse el papel de presidente vitalicio del organismo. EFE

