The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Gobierno israelí aprueba el nombramiento del nuevo y polémico jefe del Shin Bet

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 30 sep (EFE).- El Gobierno israelí aprobó este martes el nombramiento del general David Zini como nuevo jefe de la agencia de inteligencia interior israelí, el Shin Bet, una figura polémica por su perfil «mesiánico» como parte de la corriente sionista religiosa asociada a la ultraderecha israelí.

La oficina de Netanyahu informó del nombramiento por un periodo de cinco años y por unanimidad de este militar, que sustituye en el cargo a Ronen Bar, cuyo despido fue declarado en principio como ilegal por el Tribunal Supremo de Israel pero finalmente avalado por una comisión de nombramientos, que rechazó los argumentos contra su cese por conflicto de intereses, al investigar el Shin Bet casos de corrupción que afectan al primer ministro israelí.

La oficina de Netanyahu afirma que Zini, que acumula una larga carrera en el Ejército, ha ocupado diversos puestos operativos y de mando, y destaca su «pensamiento crítico», su «capacidad de pensar con originalidad y adaptar el sistema a una realidad cambiante, junto con su amplia experiencia operativa en la formación y operación de fuerzas».

Este martes, en previsión del nombramiento, la Fiscalía expuso que Zini deberá consultar al asesor legal del Shin Bet antes de tratar cualquier asunto relacionado con Netanyahu, según un documento publicado por los medios israelíes.

Dicho documento se basa en la comisión de nombramientos que dio luz verde a nombrar a Zini, que avisó antes de hacerlo de que Netanyahu hizo en el pasado solicitudes a los ex jefes del Shin Bet «que no son apropiadas en un régimen democrático».

De hecho, una de las razones por las que el Supremo dictaminó que el despido de su predecesor fue ilegal es que el Shin Bet está investigando el ‘Catargate’, un caso de presunta corrupción sobre las conexiones de miembros de la oficina de Netanyahu con Catar. EFE

mt/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR