El Gobierno israelí aprueba reconocer o regular 19 nuevos asentamientos en Cisjordania

1 minuto

Jerusalén, 21 dic (EFE).- El Gabinete de seguridad israelí aprobó este domingo reconocer 19 nuevos asentamientos en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, según confirmó el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien lideró la propuesta junto al ministro de Defensa, Israel Katz.

«Estamos bloqueando el establecimiento de un Estado terrorista palestino sobre el terreno», celebró Smotrich en un comunicado, en el que añadió que entre estas nuevas colonias están las de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad palestina de Yenín, y que fueron evacuadas en 2005. EFE

pms/vh