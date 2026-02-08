El Gobierno israelí deroga una ley que impide a los judíos comprar tierras en Cisjordania

1 minuto

Jerusalén, 8 feb (EFE).- El Gobierno israelí aprobó este domingo derogar una ley jordana que impide a las personas no árabes comprar tierras en Cisjordania, una norma que tradicionalmente ha obstaculizado que los colonos israelíes hayan podido adquirir inmuebles en este territorio palestino ocupado por Israel.

El ministro de Finanzas, el colono y radical Bezalel Smotrich, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, informaron de que esta es una de las medidas aprobadas en el Gabinete Político y de Seguridad del ejecutivo de Benjamín Netanyahu celebrado este domingo, según recogieron varios medios israelíes.

«Estamos profundizando nuestras raíces en toda la tierra de Israel y enterrando la idea de un Estado palestino», declaró Smotrich. EFE

mt/jlp