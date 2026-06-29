El gobierno israelí reconoce el genocidio armenio, un término rechazado por Turquía

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El gobierno israelí aprobó este domingo el reconocimiento del genocidio armenio, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un contexto de fuertes tensiones con Turquía, que rechaza el uso de este término para referirse a las masacres ocurridas a principios del siglo XX.

«Decisión histórica: el gobierno israelí aprobó por unanimidad la propuesta del ministro Gideon Saar de reconocer el genocidio armenio», señala el comunicado de la Cancillería.

La decisión se produce en un período de fuertes tensiones entre Turquía e Israel, y aún debe ser aprobada por el Parlamento.

Los sucesivos gobiernos israelíes habían evitado hasta ahora reconocer oficialmente el genocidio armenio, en particular para preservar sus relaciones con Turquía, que en otro tiempo fue uno de los socios estratégicos más cercanos del país en la región.

«Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto (…) es a la vez un deber moral y un deber histórico», apuntó Saar, citado en el comunicado.

Turquía, que acusa regularmente a Israel de perpetrar un genocidio en la Franja de Gaza, rechaza el uso de este término para calificar las masacres de armenios bajo el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial.

El gobierno turco respondió este domingo tachando el reconocimiento de una decisión «política» para «encubrir sus propios crímenes».

«El gobierno israelí, que ha perseguido sistemáticamente al pueblo palestino ante los ojos del mundo entero y está siendo juzgado en la Corte Internacional de Justicia por cargos de genocidio contra la población de Gaza, busca encubrir sus propios crímenes a través de la decisión política que ha adoptado con respecto a los acontecimientos de 1915», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en un comunicado.

Ese genocidio armenio -una serie de matanzas en la que se estima que murieron entre 600.000 y 1,5 millones de personas- está reconocido por los gobiernos o parlamentos de numerosos países, el primero de ellos fue Uruguay en 1965.

También está reconocido por grandes potencias como Estados Unidos, Francia y Alemania y por otros países de América Latina como Argentina y Chile.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha erigido en uno de los críticos más virulentos de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, y ha comparado en varias ocasiones a los dirigentes israelíes con responsables nazis.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha respondido habitualmente a los ataques de Erdogan, calificándolo de «dictador antisemita que comete un genocidio contra los kurdos».

Las relaciones entre Israel y Armenia se habían deteriorado cuando en junio de 2024 la cancillería armenia anunció el reconocimiento del Estado palestino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí reaccionó entonces con dureza, anunciando que «convocaría al embajador de Armenia para una severa reprimenda», sin dar más precisiones.

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