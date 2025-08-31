The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno italiano niega que practique «dumping fiscal» como señala Bayrou

Roma, 31 ago (EFE).- El Gobierno italiano mostró este domingo su «sorpresa» por las acusaciones del primer ministro francés, François Bayrou, de que practica «dumping fiscal» e instó al Ejecutivo galo a «unirse a Italia en seno de la Unión Europea» (UE) contra aquellos Estados miembros que «siempre lo han aplicado».

«Sorprenden las afirmaciones, totalmente infundadas, del primer ministro francés, François Bayrou, según las cuales Italia estaría practicando ‘dumping fiscal’ (rebajas de impuestos), penalizando a Francia», indicó la presidencia del Gobierno italiano en un comunicado.

Según el Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni, «la economía italiana es atractiva y va mejor que otras gracias a la estabilidad y credibilidad de nuestra nación».

«Italia no aplica políticas de favorecimiento fiscal injustificado para atraer a empresas europeas y, con este Gobierno, incluso ha duplicado la carga fiscal vigente desde 2016 para las personas físicas que trasladan su residencia a Italia», se asegura en la nota.

Por el contrario, agregó, Italia «lleva muchos años penalizada por los llamados ‘paraísos fiscales europeos’ que sustraen enormes recursos a nuestras arcas públicas».

«Confiamos en que, tras estas declaraciones de su primer ministro, Francia quiera finalmente unirse a Italia para intervenir en el seno de la UE contra aquellos Estados miembros que siempre han aplicado un ‘dumping fiscal’ sistemático», concluyó. EFE

