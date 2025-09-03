El Gobierno keniano pide vigilancia comunitaria de sectas tras exhumar a posibles víctimas

Nairobi, 9 sep (EFE).- El ministro del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, pidió este miércoles a la población que colabore con las autoridades denunciando cualquier desaparición o actividad religiosa sospechosa, tras la reciente exhumación de 37 cuerpos de presuntas víctimas de una secta cristiana en una zona costera del sureste del país.

«Por favor, denuncien las religiones sospechosas a las autoridades con suficiente antelación, antes de que causen daño a la población», dijo Murkomen en declaraciones a la prensa en la ciudad de Busia, capital del condado homónimo en el oeste del país.

«¿Por qué hemos abandonado la vida en comunidad y la vigilancia comunitaria, con la que cuidamos de nuestros vecinos y amigos?», añadió el ministro, al subrayar que las fuerzas de seguridad dependen en gran medida de la información que les proporcionan las comunidades locales.

Murkomen hizo este llamamiento después de que, el pasado viernes, el Gobierno confirmara la suspensión de las exhumaciones de cadáveres en los alrededores de la aldea de Kwa Binzaro, situada en la vasta finca boscosa de Chakama, en el condado de Kilifi.

Allí, desde el 21 de agosto, fueron desenterrados al menos 37 cuerpos y se encontraron además más de sesenta partes corporales esparcidas en los alrededores.

Ahora, las autoridades se centrarán en las autopsias y el análisis genético de los restos para tratar de identificar a las víctimas, si bien los equipos forenses permanecen en el terreno en busca de más tumbas no detectadas y reanudarán las excavaciones si hallan nuevas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que estos hechos están vinculados con la llamada «masacre de Shakahola», en referencia al nombre del bosque también situado en Chakama, en el que hace dos años más de 430 personas murieron tras ser persuadidas por el líder de una secta, llamado Paul Mackenzie, para ayunar hasta morir y así reunirse con Jesucristo.

Las autoridades creen que algunas de las víctimas que sobrevivieron a esa tragedia no fueron plenamente aceptadas por sus familias o comunidades cuando regresaron, lo que las empujó a volver a la zona, pero esta vez todavía más en el interior del bosque.

De momento, once sospechosos han sido detenidos en relación a los hallazgos en Kwa Binzaro, incluida la mujer que compró la tierra donde fueron enterradas las víctimas, si bien los propietarios de la finca de Chakama niegan haberle vendido el terreno.

Entretanto, siguen desarrollándose en los tribunales diferentes juicios contra Mackenzie, detenido el 14 de abril de 2023.

El líder de la secta se enfrenta, junto a sus coacusados, a cargos de terrorismo, asesinato de 191 niños y homicidio involuntario de al menos 238 personas.

Las autopsias realizadas tras el hallazgo de los cuerpos en fosas comunes en Shakahola mostraron que, además de los rastros de inanición en todos los cadáveres, algunos tenían también signos de estrangulamiento y asfixia. EFE

