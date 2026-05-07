El gobierno laborista, con sondeos desfavorables, se examina en las elecciones locales británicas

afp_tickers

4 minutos

El gobierno laborista británico y su primer ministro Keir Starmer, con los sondeos de opinión en contra, se examinan el jueves en unas elecciones locales parciales que pueden mostrar el ascenso del Partido Verde y la formación antiinmigración Reform UK.

Más de 5.000 cargos locales saldrán elegidos en Inglaterra, de un total de 16.000, en una jornada de la que también saldrán los diputados de los parlamentos galés y escocés.

Estas elecciones locales, en las que no se vota por las alcaldías de ciudades como Londres, aunque sí en los consejos municipales de 32 de sus distritos, representan sobre todo un examen para el gobierno de Starmer, casi en la mitad de su legislatura, tras llegar al poder en julio de 2024.

En esos comicios no se elegirán los máximos responsables de ciudades como Liverpool o Newcastle. La elección de alcalde de Londres está prevista en 2028.

Tampoco habrá elecciones en Mánchester o Birmingham, pero si en sus áreas metropolitanas (Greater Manchester y West Midlands, respectivamente).

«Todo dependerá de la magnitud de la derrota. Si el resultado se percibe como catastrófico, podría acelerar los planes de algunas figuras dentro del Partido Laborista que hace rato están pensando en impulsar un cambio de liderazgo», explica, a la AFP, el argentino Ezequiel González Ocantos, profesor de Política en la Universidad de Oxford.

– «Creciente fragmentación» –

Starmer, horas antes de la apertura los centros electorales, donde se comenzó a votar a las 07h00 locales (06h00 GMT), con cierre previsto a las 22h00 (21h00 GMT), defendió la opción laborista «frente a la ira y la división que ofrece Reform UK o las promesas vacías de los Verdes».

Para Ezequiel González Ocantos «lo que es casi seguro es que las elecciones confirmarán la creciente fragmentación del sistema político».

«Reform UK y los Verdes tendrán resultados históricos, mermando el poderío local de los partidos tradicionales y complicándoles aún más la estrategia política a nivel nacional», añade el profesor de la Universidad de Oxford.

Reform UK, partido de extrema derecha liderado por Nigel Farage, y los Verdes, con un programa claramente orientado a la izquierda, aparecen en estas elecciones locales como alternativa a las dos formaciones históricas, laboristas y conservadores, que llegan desgastados a estos comicios.

Según una encuesta de principios de mayo de la empresa de sondeos YouGov, Reform UK tendría un 25% de las intenciones de voto, seguido de Laboristas (18%), Conservadores (17%), Verdes (15%) y Liberal Demócratas (14%).

En las elecciones generales de julio de 2024, que pusieron en el poder a Starmer, se impusieron los laboristas con un 33,7% de los votos, seguidos de conservadores (23,7%), Reform UK (14,3%), Liberal Demócratas (12,2%) y Verdes (6,4%).

Aquellos comicios de 2024 pusieron fin a catorce años de gobiernos conservadores.

– Escocia y Gales –

Pero el Partido Laborista tiene dificultades para materializar sus promesas de crecimiento económico, en un momento en que el conflicto en Oriente Medio agrava la crisis.

La impopularidad de Starmer aumentó en los últimos meses por nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Las encuestas sugieren que el Partido Laborista perderá el control del gobierno autonómico en Gales, por primera vez desde que instauró su propio parlamento hace 27 años.

Una reciente encuesta de YouGov sobre las elecciones autonómicas de este jueves muestra que el Partido Nacional Escocés (SNP) seguiría como primera fuerza en su territorio (62 escaños).

Según ese sondeo, Reform UK se colocaría como segunda fuerza (19 escaños), superando a laboristas (17), Verdes (16) y conservadores (7).

Y en Gales, el partido independentista Plaid Cymru se llevaría el triunfo, delante de Reform UK y laboristas.

Un mal resultado en los comicios locales y autonómicos del jueves podría hacer crecer las voces que piden su dimisión.

Los primeros resultados de estas elecciones se conocerán durante la madrugada siguiente, pero sobre todo a lo largo del viernes.

psr/pc