El Gobierno libanés prepara medidas para el regreso de los desplazados del sur

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Beirut, 25 jun (EFE).- El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, presidió este jueves una reunión preparatoria para abordar las medidas destinadas a facilitar el retorno de los desplazados y acelerar la recuperación de las zonas del sur del país afectadas por la guerra, informó la Presidencia del Consejo de Ministros libanés.

Tras la reunión de ministros, Salam aseguró que ha solicitado a todos los ministerios, departamentos y organismos competentes que aceleren las medidas necesarias para facilitar el regreso de los habitantes desplazados del sur a sus pueblos y ciudades.

El jefe del Gobierno también pidió concluir cuanto antes el estudio de los daños causados por el conflicto, agilizar la retirada de escombros y la reapertura de carreteras, así como restablecer las redes de electricidad, agua y telecomunicaciones afectadas por los ataques israelíes.

Estas actuaciones deberán desarrollarse de forma paralela a la evaluación de los daños sufridos por las infraestructuras y los servicios públicos, con el objetivo de poner en marcha los proyectos de recuperación necesarios.

Salam indicó también que el Ejecutivo trabajará para movilizar los recursos junto con los fondos disponibles para la Comisión Superior de Socorro y el Consejo del Sur, a fin de financiar iniciativas urgentes de apoyo al retorno de la población y a la recuperación de las áreas afectadas.

«El pueblo del sur no abandonó su tierra voluntariamente, y es nuestro deber apoyarlo en su digno regreso», afirmó el primer ministro.

«No dejaremos a nuestra gente del sur sola ante las consecuencias de la guerra y pondremos todos los recursos disponibles al servicio de su retorno y de la recuperación del sur», concluyó.

Estas declaraciones llegan después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurara este jueves desde Manama (Baréin) que los gobiernos del Líbano e Israel «están cerca de llegar a una declaración de intenciones» antes de iniciar su tercer día de negociaciones en Washington, tras haber tenido un «muy buen día ayer».

Mientras tanto, el Ejército de Israel sigue incumpliendo el alto el fuego y en esta jornada lanzó un ataque con un dron contra un vehículo que circulaba por una carretera en el sur del Líbano que acabó con la vida de tres de sus ocupantes y dejó malherido al cuarto, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa. EFE

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