El Gobierno libanés tacha de «irresponsable» el ataque de Hizbulá a Israel

2 minutos

(Actualiza con declaraciones del presidente libanés)

Beirut, 2 mar (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, y el presidente, Josep Aoun, calificaron de «irresponsable» y «peligroso» el ataque lanzado este lunes por el grupo chií Hizbulá contra el norte de Israel, condenando a su vez la ofensiva del Ejército israelí contra Líbano.

«Independientemente de quién esté detrás, el lanzamiento de proyectiles desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que pone en riesgo la seguridad y la protección del Líbano, y le proporciona pretextos a Israel para continuar con su agresión», denunció Salam en su cuenta de X.

«No permitiremos que el país sea arrastrado a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para capturar a los autores, y proteger a la gente libanesa», agregó el jefe del Ejecutivo.

De la misma forma habló el presidente del país, al declarar que «el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés pone en peligro todos los esfuerzos del Estado para mantener al Líbano alejado de los peligrosos enfrentamientos militares que azotan la región».

Asimismo, Aoun condenó «los ataques israelíes» contra su país, en medio de bombardeos este lunes contra Beirut.

«Condenamos los ataques israelíes a territorios libaneses», indicó, en medio de amenazas por parte del estado hebreo sobre inminentes ataques contra el sur de Líbano.

Hizbulá reivindicó un ataque contra instalaciones militares al sur de la ciudad israelí de Haifa como una respuesta a la muerte del máximo líder iraní, Alí Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

El Gobierno libanés llevaba días buscando garantías de que el movimiento chií, aliado de Teherán, no se involucraría en caso de que Estados Unidos atacara Irán.

Sin embargo, Hizbulá ya había indicado antes del inicio de los actuales bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán que para ellos cualquier ataque contra Jameneí -también un importante líder religioso para los chiíes del mundo- era una línea roja.

Entre 2023 y 2024, la formación libanesa libró un conflicto con Israel que inició como una muestra de apoyo a Gaza, y que acabó causando más de 4.000 muertos y 1,2 millones de desplazados en el Líbano. EFE

njd-up/pav/rrt

(foto)(video)