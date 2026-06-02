El Gobierno luso espera que «gran mayoría» de portugueses no se sume a la huelga y trabaje

2 minutos

Lisboa, 2 jun (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, confió este martes en que «la gran mayoría» de los portugueses trabaje mañana, miércoles, cuando está prevista una huelga general en contra de la reforma de la ley laboral que impulsa su Ejecutivo.

«La gran mayoría de portugueses que trabaja trabajará mañana. Muchas veces lo que ocurre es que una minoría consigue condicionar el trabajo de los otros. Espero que eso no ocurra, que se concilien las dos cosas», dijo en declaraciones a periodistas.

Aseguró que guardan «un gran respeto» por los que quieran ejercer su derecho a huelga, pero recalcó que espera que «dejen a los portugueses trabajar» si no se quieren sumar a la protesta.

«Que dejen a los portugueses que quieren ejercer un derecho poder ejercerlo, el derecho a huelga, pero también que dejen a aquellos que no quieren ejercer ese derecho, que quieren trabajar, que quieren ir a la escuela, que quieren ir a las consultas médicas, que quieren hacer sus tareas diarias», insistió.

La huelga general fue convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN) con el objetivo de protestar contra la propuesta de la reforma de la legislación laboral que impulsa el Ejecutivo de centroderecha.

Se espera que los transportes, las escuelas y los hospitales estén entre los principales afectados por esta paralización, a la que se sumarán agrupaciones como la Federación Nacional de los Profesores (Fenprof), la Federación Nacional de los Médicos (FNAM), el Sindicato de los Maquinistas (SMAQ) y los Sindicatos de la Administración Pública Frente Común, entre otros.

El proyecto fue presentado a mediados de 2025 y aprobado este pasado mayo en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales).

Los representantes de los trabajadores se han opuesto a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.EFE

cch/lmg/mgr