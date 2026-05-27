El Gobierno luso plantea suspender nuevo control de fronteras aéreas para reducir colas

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Lisboa, 27 may (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, adelantó este miércoles que no descartan suspender «algún procedimiento» del nuevo servicio de control de fronteras europeo «en horas críticas» para reducir las largas colas que se han registrado en los aeropuertos lusos desde que entró en vigor este sistema.

Así lo afirmó Montenegro durante un debate en el Parlamento, en el que aseguró que su objetivo es evitar tener que tomar esa decisión, pero que, si lo hacen, es para garantizar que la economía lusa «no sale perjudicada».

«No excluimos nada en este momento. No queremos llegar al punto de suspender procedimientos, pero, si lo tuviéramos que hacer, especialmente en horas críticas, al amparo de las reglas que nuestros compromisos europeos también nos permiten, lo haremos hasta que todo este mecanismo funcione con total normalidad», planteó.

El primer ministro reconoció que se han registrado «picos» de llegadas a los aeropuertos portugueses y en especial al aeropuerto de Lisboa, pero señaló que este es un problema que se ha registrado en las instalaciones aeroportuarias de otros países.

En ese sentido, garantizó que están haciendo «de todo» para reducir las colas de viajeros, como la adjudicación de más policías a los puestos de control.

En los últimos meses, el nuevo sistema de migración para los ciudadanos de fuera de la zona Schengen ha generado caos en los aeropuertos portugueses: en varias ocasiones se registraron retrasos y largas filas de espera para entrar al país, que, según medios, llegaron hasta las 6 horas.

Esta situación coincide con la reciente reestructuración de los cuerpos policiales responsables del control de fronteras del país, así como con la fase de implementación y pruebas del nuevo Sistema de Entradas y Salidas de la Unión Europea. EFE

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