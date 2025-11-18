El Gobierno mexicano acuerda mantener precio de 24 productos básicos para mermar inflación

Ciudad de México, 18 nov (EFE).- El Gobierno de México firmó este martes el acuerdo con tiendas de autoservicio y agroindustrias para mantener en 910 pesos (49,46 dólares) el precio de 24 productos de la compra básica del paquete contra la inflación y la carestía (Pacic).

Esta es la tercera firma que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, sella con los productores y negocios.

“Se ha demostrado que si aumenta el salario mínimo disminuye la pobreza, es el principal indicador, manteniendo por encima de la inflación y garantizando que la canasta básica se mantenga, incluso sin subir la inflación. Es lo mejor que podemos ofrecerle a la gente”, afirmó la mandataria durante la firma en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional capitalino.

Con esta acción, empresarios y el Gobierno mexicano aseguran que 24 productos de la canasta básica se mantengan en 910 pesos (unos 49,46 dólares).

La renovación del Pacic contempla a 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio en las que la canasta básica mantendrá este precio en los próximos seis meses.

En noviembre de 2024 este paquete se redujo de los 1.039 pesos (56,48 dólares) a los actuales 910 pesos, representando una reducción de al menos 3,4 %.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora expresó que “el Pacic ha sido una medida de contención de la canasta básica con un efecto positivo, ya que en los primeros 10 meses del año, el nivel promedio de la inflación es el más bajo desde el 2022, cuando comenzó a firmarse este acuerdo”, recoge un comunicado del Ejecutivo.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó que la renovación del Pacic es una ratificación del compromiso social del sector empresarial de México.

El acuerdo se produce en un contexto de recuperación económica para México, donde las presiones inflacionarias siguen afectando a las familias de menores ingresos.

Al cierre de octubre pasado, la inflación en México se colocó en 3,57 %, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que significó un descenso tras la subida al 3,76 % en septiembre, mientras el objetivo del Banco de México es de 3 %.

