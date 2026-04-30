El Gobierno militar birmano traslada de prisión a arresto domiciliario a Aung San Suu Kyi

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Bangkok, 30 abr (EFE).- El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) puso este jueves bajo arresto domiciliario a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, presa desde el golpe de Estado del Ejército en febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática bajo su liderazgo.

A través del canal oficial MRTV, controlado por los militares, el Gobierno liderado por el general golpista Min Aung Hlaing anunció la excarcelación de la exlíder de facto, de 80 años de edad, el mismo día que fue anunciada una amnistía para 1.508 presos y dos semanas después de la liberación del expresidente democrático Win Myint. EFE

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