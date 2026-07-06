El Gobierno neerlandés ordena levantar el embargo sobre la sede del Cervantes en Utrecht
La Haya, 6 jul (EFE).- El Gobierno neerlandés ha ordenado levantar el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht al considerar que la medida vulnera las obligaciones internacionales de Países Bajos, al tratarse de un bien protegido por la inmunidad y cuya incautación sería incompatible con el derecho de la Unión Europea.
La decisión se recoge en una notificación oficial firmada por la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad, Claudia van Bruggen, y publicada en el boletín oficial, y en la que se ordena dejar sin efecto la medida con carácter inmediato. EFE
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