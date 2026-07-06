El Gobierno neerlandés ordena levantar el embargo sobre la sede del Cervantes en Utrecht

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La Haya, 6 jul (EFE).- El Gobierno neerlandés ha ordenado levantar el embargo sobre la sede del Instituto Cervantes en Utrecht al considerar que ​la medida vulnera las obligaciones internacionales de Países Bajos, al tratarse de un bien protegido por la inmunidad ​y cuya incautación sería incompatible con el derecho de la Unión Europea.

La decisión ​s​e recoge en una notificación oficial firmada ​por la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad, Claudia van Bruggen, y publicada en el boletín oficial​,​ y en la que se ordena dejar sin efecto la medida con carácter inmediato. EFE

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