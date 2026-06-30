El Gobierno nipón aprueba revisión de la Casa Imperial que mantiene la sucesión masculina

Compartir

3 minutos

Tokio, 30 jun (EFE).- El Gobierno de Japón aprobó este martes una revisión de la Ley de la Casa Imperial que mantendrá la sucesión masculina pese a la escasez de varones en la familia, con el apoyo de la jefa del Ejecutivo, Sanae Takaichi, primera mujer en llegar al poder en el país asiático.

El proyecto de ley incluye medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema familiar imperial. Los dos pilares del documento son permitir que la familia adopte a descendientes varones de antiguas ramas familiares y que las mujeres conserven su estatus imperial incluso al contraer matrimonio con ciudadanos de a pie.

La coalición gobernante, formada por el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), pretende promulgar el proyecto de ley -que elude la sucesión femenina- antes de que se levante la sesión parlamentaria a mediados de julio.

No obstante, la propuesta podría enfrentarse a una fuerte reacción por parte de la oposición en los próximos debates de la Dieta, según la agencia de noticias Kyodo.

¿Y la sucesión femenina?

A pesar de que la idea de que una mujer acceda al trono ha cosechado un amplio apoyo público de más del 80 %, según una encuesta realizada por Kyodo en mayo, el citado proyecto de ley no menciona si permitiría que las mujeres sean herederas.

Es por ello que esta enmienda mantendrá el veto absoluto a que la popular princesa Aiko, hija de los actuales emperadores, Naruhito y Masako, acceda al Trono de Crisantemo.

El sistema imperial japonés se rige por la Ley de la Casa Imperial de 1947, que establece una sucesión exclusivamente masculina y sitúa actualmente en el Trono al emperador Naruhito, jefe simbólico del Estado sin funciones de gobierno ni poder ejecutivo.

En este contexto, Naruhito, que tiene 66 años, solo tiene tres posibles herederos: su hermano menor, Fumihito, de 60 años; su sobrino Hisahito, de 19; y su tío Hitachi, de 90. Hisahito se perfila así como el futuro monarca de una familia cada vez más envejecida.

Pérdida de impulso del debate

En 2005, durante el Gobierno de Junichiro Koizumi, un panel de expertos propuso abrir la sucesión a mujeres ante la falta de herederos varones, iniciativa que perdió impulso tras el nacimiento de Hisahito en 2006 y que no ha vuelto a prosperar en el Parlamento.

Takaichi ha mantenido una línea continuista respecto a la mencionada ley, subrayando la necesidad de preservar la tradición frente a los debates en torno a la línea sucesoria.

No obstante, recientemente el legislador Hirofumi Nakasone, de su formación política, causó polémica al rechazar la figura de una futura emperatriz, alegando que «no habría nadie dispuesto a casarse» con Aiko. Tras sus controvertidas declaraciones, lamentó que «algunos aspectos» de su comentario «no fueron apropiados». EFE

pagb/ah