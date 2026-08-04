El Gobierno palestino: Israel «no ve la paz como un objetivo, sino como un obstáculo»

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Jerusalén, 4 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) afirmó este martes en un comunicado que Israel «no ve la paz como un objetivo, sino como un obstáculo para completar el crimen de genocidio», en respuesta a los ataques de sus fuerzas armadas contra Gaza pese al alto el fuego.

Exteriores denunció que el Gobierno de Israel ha cometido «más masacres» en Gaza en los últimos días (a lo largo del domingo, sus ataques mataron a 18 personas, la cifra más elevada de las últimas semanas), algo que ven como una «prueba clara de la ausencia de voluntad política» de los israelíes en las negociaciones.

«La continuación de la ocupación en el objetivo de los civiles y las instalaciones vitales y las instalaciones humanitarias, y la prosecución de la política de asesinato, destrucción y hambre a pesar de la existencia de un acuerdo claro para el alto el fuego, confirma que el gobierno de ocupación actual no trata el acuerdo como un compromiso que debe respetarse», incide el comunicado.

El ministerio afirmó que el Gobierno israelí utiliza la tregua como una «herramienta temporal» para gestionar sus ataques y reorganizarse de forma que los hechos favorezcan al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

Finalmente, Exteriores apeló a EE.UU. y los países mediadores en las negociaciones a hacer a Israel cumplir el acuerdo de alto el fuego.

El pasado jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un pacto para el «desarme total» del grupo islamista palestino Hamás, según el cual Israel se compromete a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, firmado en octubre de 2025, particularmente al «cese de las operaciones militares», según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.

Esta hoja de ruta también contempla la eliminación progresiva de las capacidades militares de Hamás y otras facciones de Gaza bajo la condición de que Israel ponga fin a sus ataques. Este prerrequisito también aplica a todas las facciones palestinas.

Pese al anuncio, Israel endureció sus bombardeos contra este territorio palestino a lo largo del fin de semana.EFE

pbj/alf