El Gobierno palestino pide una «intervención urgente» para proteger a los civiles de Gaza

Jerusalén, 16 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina pidió este martes una «intervención internacional urgente y excepcional para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza» ante el lanzamiento por parte del Ejército israelí de las primeras fases de la operación terrestre para tomar la urbe, que la convertirá en «una fosa común».

«El fracaso de la diplomacia internacional para detener la guerra es sospechoso e injustificado», dice Exteriores en un comunicado, en el que ve con «extrema preocupación» la «jactancia» de los miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu sobre el lanzamiento de una invasión de la ciudad de Gaza.

Esta operación, indica, «expone la vida de cientos de miles de civiles palestinos al riesgo de muerte y desplazamiento», y supondrá a su juicio convertir la capital gazatí en «una fosa común y un territorio inhabitable, como ocurre con toda la Franja de Gaza».

«El Ministerio pide una intervención internacional excepcional para poner fin a este grave crimen y promover soluciones políticas y diplomáticas que garanticen el cese inmediato de la guerra y la agresión, la protección de los civiles, la prevención de su desplazamiento de la Franja de Gaza, la liberación inmediata de rehenes y prisioneros y la entrega sostenible de ayuda», dice la nota.

Israel dio comienzo este martes a las «etapas iniciales» de su operación terrestre contra la ciudad de Gaza, confirmó a EFE un oficial israelí, que acompañó con un recrudecimiento de los bombardeos contra la capital.

La radio pública israelí Kan alertó durante la noche que los tanques del Ejército avanzaron sobre la calle Al Jalaa, en el centro de la capital, mientras fuentes gazatíes advirtieron a EFE por la noche que los blindados avanzaban y retrocedían progresivamente desde la periferia para ganar terreno.EFE

