El Gobierno peruano pedirá crédito suplementario para inversiones públicas en ejecución

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Lima, 6 may (EFE).- El Poder Ejecutivo peruano trabaja en la solicitud de un crédito suplementario al Congreso para inversiones públicas en ejecución, que están orientadas al cierre de brechas y que estén próximas a culminar, según informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas.

Un comunicado del ministerio señaló que la eventual asignación de recursos estará sujeta a criterios técnicos vinculados al avance físico y financiero de las inversiones, la capacidad de gasto y la ejecución de las entidades estatales, la disponibilidad de recursos y el marco de responsabilidad fiscal.

Asimismo, destacó que se considerarán «prioritariamente» aquellas intervenciones que registren un adecuado ritmo de ejecución, tengan condiciones para un uso eficiente de los recursos públicos y permitan generar resultados concretos en beneficio de la población.

En tal sentido, el Ministerio de Economía reiteró su firme compromiso con la sostenibilidad fiscal, con miras al final del actual gobierno el próximo 28 de julio, y una gestión responsable de los recursos públicos para garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos.

El lunes pasado, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, declaró que había solicitado un presupuesto adicional de 119 millones de soles (34 millones de dólares) para financiar las nuevas convocatorias para Beca 18, que financia estudios de pregrado, y Beca Bicentenario, para estudios de posgrado en el extranjero, tras el reclamo de estudiantes perjudicados por la falta de fondos para estos programas.

Cuadros explicó a la Comisión de Educación del Congreso que la nueva convocatoria de postulantes depende de que el Ministerio de Economía y Finanzas incluya la demanda de 14 millones de soles (4 millones de dólares) para la Beca Bicentenario y de 105 millones de soles (30 millones de dólares) para la Beca 18 en el proyecto de ley de crédito suplementario.

Por su parte, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, afirmó recientemente que se han aprobado una serie de iniciativas legislativas de reducción de ingresos, de incremento de gastos permanentes y de rigidez del presupuesto que «van a impactar de manera muy adversa en las finanzas públicas del Perú».

Segura saludó que el Ministerio de Economía haya pedido que el actual Parlamento, que concluye también sus funciones en julio próximo, evite la aprobación de más iniciativas legislativas con impacto fiscal adverso.EFE

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