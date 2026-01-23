El Gobierno pide a las administraciones y partidos lealtad sobre el accidente de Adamuz

Nicosia, 23 ene (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este viernes a todas las administraciones públicas y a los partidos políticos que mantengan la lealtad institucional en relación al accidente de trenes en Adamuz, en el que murieron 45 personas.

«Creo que sería muy positivo que todas las administraciones públicas y todas las fuerzas políticas sigamos actuando con altura, con lealtad institucional y con respeto. Es lo que se merecen las víctimas y sin duda lo que queremos hacer desde el Gobierno», aseguró Bolaños desde Nicosia, donde participa en una reunión informal de ministros de Justicia e Interior.

El ministro reiteró las condolencias del Gobierno a los familiares de los 45 fallecidos y deseó que todos los heridos se recuperen cuantgo antes.

«Seguimos trabajando para esclarecer las causas, para recuperar el servicio y lo haremos lo antes que sea posible», aseguró en declaraciones a EFE.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea guardaron ayer un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario al inicio de su cumbre extraordinaria en Bruselas para hablar sobre sus relaciones con Estados Unidos.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, comenzó el encuentro con un mensaje de condolencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en nombre del resto de líderes de los Veintisiete antes del minuto de silencio en memoria de las víctimas, dijeron fuentes europeas.EFE

