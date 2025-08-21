El Gobierno portugués calcula daño superior a 30 millones de euros por fuegos en el norte

2 minutos

Lisboa, 21 ago (EFE).- El daño causado por los incendios rurales de este verano en la región Norte de Portugal va a ser «con toda seguridad» superior a los 30 millones de euros, informó este jueves el ministro luso de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida.

El responsable de Economía hizo estas declaraciones a periodistas en la localidad de Sernancelhe (distrito de Viseu) acompañado por el titular de Agricultura y Pesca, José Manuel Fernandes, tras haberse reunido con varios alcaldes de la zona para analizar los daños sufridos, un encuentro que coincide con la celebración hoy de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar ayudas por los incendios.

Conforme a sus datos, hay cerca de 5.000 agricultores que han solicitado ayudas a raíz de estos últimos fuegos, un número «mucho mayor» que el registrado el año anterior en la misma región, que abarca distritos como Bragança, Braga, Vila Real y Viana do Castelo.

Para Almeida, el encuentro con los alcaldes fue «muy útil» para desarrollar propuestas.

Reconoció que ponderan declarar el estado de calamidad en algunos lugares, pero matizó que tiene que ser bien analizado porque tiene ventajas. «pero también muchas desventajas».

Asimismo, explicó que esperan aprobar una legislación para agilizar la entrega de ayuda a la población afectada, ya que «ser muy rápidos» es la «misión principal».

En lo que va de año, los incendios rurales han consumido 274.653 hectáreas en Portugal, de acuerdo con estimaciones del sistema europeo Copernicus.

Según la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), este viernes hay 44 incendios rurales en Portugal, que han llevado a movilizar a cerca de 3.400 efectivos, 1.100 vehículos y 27 medios aéreos. EFE

cch/lmg/acm