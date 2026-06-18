El Gobierno portugués contempla tomar «medidas drásticas» ante el riesgo de incendios

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Lisboa, 18 jun (EFE).- El ministro de Administración Interna (del Interior) de Portugal, Luís Neves, aseguró este jueves que el Ejecutivo, liderado por el conservador Luís Montenegro, contempla tomar «medidas drásticas» para evitar incendios rurales frente al empeoramiento de las condiciones meteorológicas por calor previsto para los próximos días.

El ministro explicó la situación en una rueda de prensa tras visitar la sede de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), en el área metropolitana de Lisboa, donde aclaró que todavía aguardan a datos más precisos de la previsión meteorológica, que ya indica que se podrán registrar temperaturas superiores a los 40 ºC, humedad baja y noches tropicales.

«Si la información que llegamos a tener respecto al peligro de incendio rural es grave, tomaremos decisiones desde el punto de vista de un alerta y aplicación de una medida interministerial», afirmó.

Señaló además que, «independientemente» de estas medidas más drásticas, hay comportamientos que «no deben ocurrir», poniendo como ejemplo el uso de cierta maquinaria del sector agrícola y los fuegos artificiales en las fiestas estivales.

Por otro lado, alertó de que el aumento de las temperaturas hará que crezca de forma «significativa» el riesgo de muerte relacionada con el calor.

«Ante las condiciones climatológicas que hemos tenido, no ha habido un aumento del número de muertes, pero la previsión es que haya ese aumento y que ese aumento sea significativo», dijo Neves citando información de la Dirección Nacional de Salud (DGS) lusa.

Y añadió: «Por eso, en nombre del Gobierno, quería dar ese aviso a las familias de los más mayores, aquella franja de población más vulnerable, que tiene que tener más cuidado en la protección de los más mayores, de los más desprotegidos, de los más vulnerables».

En esa línea, aseguró que el Ejecutivo y especialmente las autoridades sanitarias «están preparados si realmente las condiciones climatológicas llegan a ser extremas» para facilitar espacios adaptados a aquellas personas que no tengan condiciones habitacionales para resguardarse.

Según las previsiones del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), que recalca que sus datos no son definitivos, está prevista una subida de la temperatura a partir del fin de semana en Portugal, «con la mayoría de los escenarios apuntando a temperaturas máximas de alrededor de 40 ºC en algunas regiones» del territorio peninsular y mínimas que ronden los 20 ºC.EFE

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