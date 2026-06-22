El Gobierno portugués denuncia un intento de fraude que usó el nombre del primer ministro

Compartir

2 minutos

Lisboa, 22 jun (EFE).- La Oficina del Primer Ministro de Portugal advirtió este lunes sobre un intento de fraude dirigido a varias personas mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los que se utilizaban los nombres del primer ministro, Luís Montenegro, y de su jefe de gabinete, Pedro Perestrelo, para solicitar la firma de un supuesto acuerdo de confidencialidad.

En una breve declaración difundida por el Gabinete del Primer Ministro, el Ejecutivo señaló que los contactos fraudulentos invocaban la identidad de ambos responsables y tenían como objetivo obtener la adhesión de los destinatarios a un documento de confidencialidad cuya autenticidad no ha sido acreditada.

La Oficina del Primer Ministro informó además de que ya presentó una denuncia ante las autoridades competentes para que investiguen los hechos y determinen el origen de la tentativa de fraude. El comunicado no precisa cuántas personas fueron contactadas ni si alguna llegó a responder a las solicitudes recibidas.

Hasta el momento, el Gobierno no ha divulgado detalles sobre el contenido exacto de los mensajes ni sobre la identidad de los posibles autores de la acción, que se produjo a través de correo electrónico y de la aplicación de mensajería WhatsApp.

La advertencia se suma a otros episodios recientes relacionados con la difusión de información falsa o el uso indebido de la imagen del jefe del Gobierno portugués.

En enero pasado, el Gabinete del Primer Ministro denunció una campaña de desinformación después de que circulara en la red social X una supuesta publicación atribuida al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañada de una imagen de un mensaje falsamente atribuido a Montenegro.

En aquella ocasión, el Ejecutivo anunció igualmente la presentación de una denuncia y alertó sobre la necesidad de verificar la credibilidad de las fuentes informativas.

Asimismo, en marzo, los servicios de inteligencia portugueses alertaron de una campaña internacional de ciberespionaje dirigida contra responsables gubernamentales, diplomáticos y militares mediante la toma de control de cuentas de WhatsApp y Signal para obtener información sensible. EFE

mf/nvm