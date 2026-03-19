El Gobierno portugués presenta paquete de medidas para acelerar expulsiones de inmigrantes

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Lisboa, 19 mar (EFE).- El Gobierno de Portugal presentó este jueves un paquete de medidas para acelerar la expulsión de inmigrantes irregulares, que, entre otros puntos, aumenta los plazos de detención de 60 días a seis meses prorrogables.

El ministro de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, António Leitao Amaro, dijo en una rueda de prensa que otra de las medidas es la eliminación de la fase administrativa por la que las autoridades enviaban una petición de abandono voluntario a los migrantes. EFE

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