El Gobierno portugués presenta paquete de medidas para acelerar expulsiones de inmigrantes

2 minutos

Lisboa, 19 mar (EFE).- El Gobierno de Portugal presentó este jueves un paquete de medidas para acelerar la expulsión de inmigrantes irregulares, que, entre otros puntos, aumenta los plazos de detención de 60 días a seis meses prorrogables.

El ministro de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, António Leitao Amaro, dijo en una rueda de prensa que otra de las medidas es la eliminación de la fase administrativa por la que las autoridades enviaban una petición de abandono voluntario a los migrantes.

El Gobierno de centroderecha también busca evitar que el recurso a la figura del asilo -la solicitud del estatuto de refugiado o de protección internacional- pueda ser un factor dilatorio «para retrasar o impedir» la expulsión, continuó Leitão Amaro.

El paquete incluye, además, la revisión de los criterios que impiden la expulsión, pues el Ejecutivo considera que son «muy amplios», y se exigirá una residencia efectiva y permanente en el país para evitarla.

Por último, se quieren extender los plazos de prohibición de reingreso en el territorio nacional para quienes sean expulsados.

«Las leyes de inmigración deben cumplirse, quien las cumpla es bienvenido, y el país y la comunidad nacional deben hacer un esfuerzo para facilitar la integración. Quien incumpla las leyes portuguesas del país que le ha acogido deberá afrontar las consecuencias. Quien quiera estar en situación irregular, no podrá estarlo y tendrá que regresar a su país de origen», dijo Leitao Amaro.

Tas la aprobación de esta batería de medidas por el Consejo de Ministros, la propuesta deberá ahora ser debatida y aprobada en el Parlamento, para después ser promulgada por el presidente luso, António José Seguro.

La iniciativa se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria que persigue el Gobierno, y hasta el momento se han aprobado cambios a la Ley de Extranjería, mientras que están pendientes de ser aprobadas las modificaciones a la Ley de Nacionalidad. EFE

lmg/ssa/rod