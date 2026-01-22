El Gobierno portugués refuerza la supervisión de los transportes tras accidentes

2 minutos

Lisboa, 22 ene (EFE).- El Gobierno de Portugal determinó este jueves que a partir de ahora será el Instituto de la Movilidad y los Transportes (IMT) el encargado de supervisar y dar licencias en el sector para acabar «con los vacíos legales», tras el accidente de septiembre pasado del funicular de Glória en Lisboa y el del domingo pasado en España, donde dos trenes estuvieron implicados.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, señaló en una rueda de prensa que va a haber un «régimen sancionador» para los incumplimientos, además de simplificarse la legislación y se va a garantizar que todos los medios de transporte público tengan supervisión, lo que abarca los funiculares, ascensores y trenes ligeros y turísticos.

«Es esencial para dejar de tener vacíos, dejamos de tener brechas para tener reglas, que ponen por encima de todo la seguridad de quien usa los transportes públicos», dijo el responsable tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo anunció esta medida después de que 16 personas fallecieran en septiembre pasado por el descarrilamiento del funicular de Glória, una de las atracciones turísticas de Lisboa.

Un informe técnico publicado después del incidente detectó fallos en la supervisión de este tipo de medio de transporte.

Durante su intervención, Pinto Luz mencionó el accidente ferroviario en España del domingo pasado, con 45 fallecidos y donde estuvieron implicados trenes de alta velocidad, y tuvo unas palabras de solidaridad con el Gobierno español y las familias de las víctimas. EFE

ssa/lmg/psh