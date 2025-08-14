El Gobierno portugués vuelve a alargar estado de alerta por ola de calor hasta el domingo

Lisboa, 14 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal volvió a alargar el estado de alerta declarado en el marco de la ola de calor que vive el país y que ahora se extenderá hasta el domingo debido a la «calamidad nacional» que han provocado las altas temperaturas y los incendios forestales.

Así lo anunció la ministra de Administración Interna (del Interior), Maria Lúcia Amaral, quien justificó la decisión «dado que la adversidad no da señales» de acabar en el país.

La declaración inicial fue aprobada por el Ejecutivo luso el pasado 3 de agosto, y desde entonces se ha prolongado tres veces, la última anunciada este jueves.

«Es necesario mantener la vigilancia, mantener la actitud de autocontrol individual ante los riesgos y pensar que esta es una lucha nacional, es una lucha de todos», explicó Amaral en una rueda de prensa, y alertó de que las condiciones climatológicas serán «particularmente adversas» mañana, viernes.

Y agregó: «22 días consecutivos de una ola de calor ininterrumpida y de esta magnitud y con estas consecuencias generan, evidentemente, en quienes están en primera línea de este combate, agotamiento y cansancio», por lo que agradeció el trabajo de todos los que luchan contra las llamas, que se concentran en el norte y centro del país.

Portugal combate este jueves seis grandes incendios, en los que trabajan más de 3.700 bomberos, 1.200 medios terrestres y 29 aéreos, según las cifras ofrecidas por la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) en su página web.

El más preocupante es el que arde en la zona de Arganil, en el distrito de Coimbra, donde hay desplegados 813 bomberos junto a 276 vehículos terrestres y cuatro medios aéreos. También preocupan las llamas en Viseu Dão Lafões con más de 600 efectivos tratando de extinguirlas.

En la región de Coimbra más de 300 bomberos tratan de controlar las llamas que queman la región de Lousã, mientras que en Trancoso sigue ardiendo uno de los fuegos que más tiempo están activos. Los otros dos incendios se encuentran en Cinfães y Portalegre.

Ante las críticas que ha recibido el Gobierno en los últimos días por parte de las autoridades locales donde arden los incendios, Amaral justificó este jueves que Portugal tiene «en este momento el mayor dispositivo jamás visto sobre el terreno» para combatir los incendios. EFE

