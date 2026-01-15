El Gobierno presenta el primer blindado totalmente ensamblado en la República Dominicana

Santo Domingo, 15 ene (EFE).- El Gobierno presentó este jueves el primer vehículo blindado totalmente ensamblado en la República Dominicana, llamado VBD-1 FURIA, en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

En declaraciones a los medios de comunicación, Abinader señaló que actualmente hay 20 vehículos blindados más en proceso de ensamblaje.

El presidente señaló en su discurso que la jornada de hoy era «un día muy especial» y reivindicó que cuando se «inauguró el año pasado esta industria militar no se esperaba que un equipo de esta naturaleza ya estuviese tan rápido en funcionamiento».

«Hoy estamos demostrando que somos un país que está avanzando en todos los sectores», indicó.

El presidente afirmó que con esta producción nacional se consigue un «gran ahorro» y «una logística mucho más preparada».

Además, según Abinader, «hay varios países interesados» y «muy posiblemente en este año» la República Dominicana venderá aviones Dulus a otros países.

Asimismo, existen «cuatro solicitudes para la compra ambulancias de países de la región».

«Esta industria militar en unos años va a ser autosuficiente y le va a dejar grandes beneficios a las Fuerzas Armadas y al Gobierno de la República Dominicana», concluyó Abinader. EFE

