El Gobierno presentará esta semana las medidas contra el alza de precios de la energía

1 minuto

Bruselas, 16 mar (EFE).- El Gobierno de España presentará «a lo largo de esta semana» un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, dijo hoy la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

«Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (…) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo», dijo Aagesen a su llegada a un Consejo de ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.

Agregó que el Gobierno está trabajando «con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios», sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.

Sin entrar en detalles, la vicepresidenta avanzó que el paquete contendrá medidas de «protección a los más vulnerables» y también a «aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero».

El Ejecutivo también introducirá «medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto» así como «medidas antifraude», agregó. EFE

jaf/mb/alf

(vídeo)