El Gobierno recibirá todos los recursos generados por los consulados dominicanos

2 minutos

Santo Domingo, 6 abr (EFE).- El Gobierno anunció este lunes una «transformación estructural» del sistema consular, que incluye el pase al Tesoro «de todos los ingresos» de los consulados dominicanos.

La Cancillería informó en un comunicado que, de esta manera, el presidente Luis Abinader continúa con la reforma del servicio exterior y con la adopción de medidas «decisivas» en el ámbito consular que consolidan un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta fase no parte de cero: da continuidad a los cambios ya implementados y profundiza una transformación orientada a ordenar, profesionalizar, fortalecer e integrar el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto, agregó la información.

En ese orden, la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).

Con ello, apuntala el documento, se asegura un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios estrictos de control y supervisión estatal, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en aquellas localidades donde han sido requeridos por los dominicanos.

Asimismo, se dispone la implementación de una escala salarial «digna» para el personal consular, en condiciones de igualdad a las del servicio diplomático, corrigiendo «distorsiones históricas» y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos.

De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará avanzando en la organización de los consulados conforme a criterios objetivos de necesidad operativa y servicio al ciudadano, asegurando estructuras más racionales y funcionales.

El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, conforme a un proceso ordenado que garantice su correcta aplicación y sostenibilidad.

La última etapa del proceso iniciará el 1 de enero de 2027, destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta reforma se inscribe en el marco del proceso más amplio de institucionalización del Estado impulsado por el presidente Abinader en el marco del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto (PIB) del país en la próxima década, así como en la estrategia nacional de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige estándares cada vez más elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos del Estado.EFE

rsl