El Gobierno serbio aprueba el cierre de la única refinería del país por sanciones de EEUU

Zagreb, 2 dic (EFE).- El Gobierno de Serbia ha aprobado el fin de las actividades de la única refinería del país, situada en Pancevo, cerca de Belgrado, ya que debido a las sanciones impuestas por EEUU a la empresa que la gestiona, Nis, de propiedad mayoritaria rusa, carece de crudo para procesar.

Así lo informó este martes el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, en una rueda de prensa en la que advirtió de que el cierre de la refinería, que hasta ahora cubría cerca del 80 % de la demanda nacional de combustibles, ocasionará serios problemas económicos, si bien el país cuenta con reservas para satisfacer las necesidades energéticas del país hasta fines del próximo enero. EFE

