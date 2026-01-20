El Gobierno sirio anuncia un alto el fuego de cuatro días con los kurdos

1 minuto

Beirut, 20 ene (EFE).- El Gobierno sirio anunció este martes un alto el fuego de cuatro días con la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) para negociar un plan de integración regional, después de que un pacto previo alcanzado el domingo derivara en nuevos choques entre las partes.

«Anunciamos un alto el fuego en todos los sectores de operación del Ejército Árabe Sirio, efectivo desde las 20.00 (17.00 GMT) de este martes, 20 de enero de 2026», anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado, en el que sitúa en cuatro días la validez del cese de hostilidades con las FSD.

Las partes ya habían anunciado un acuerdo similar el pasado domingo por el que las tropas gubernamentales tomaron el control de las zonas en manos de los kurdosirios en las provincias de Al Raqa (noreste) y Deir al Zur (este), pero todo ello estuvo acompañado de nuevos estallidos de violencia. EFE

njd/ijm/rf

(foto)(vídeo)