El Gobierno sirio anuncia un alto el fuego de cuatro días con los kurdos

Beirut, 20 ene (EFE).- El Gobierno sirio anunció este martes un alto el fuego de cuatro días con la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) para negociar un plan de integración regional, después de que un pacto previo alcanzado el domingo derivara en nuevos choques entre las partes.

«Anunciamos un alto el fuego en todos los sectores de operación del Ejército Árabe Sirio, efectivo desde las 20.00 (17.00 GMT) de este martes, 20 de enero de 2026», anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado, en el que sitúa en cuatro días la validez del cese de hostilidades con las FSD.

Las partes ya habían anunciado un acuerdo similar el pasado domingo por el que las tropas gubernamentales tomaron el control de las zonas en manos de los kurdosirios en las provincias de Al Raqa (norte) y Deir al Zur (este), pero todo ello estuvo acompañado de nuevos estallidos de violencia.

El nuevo cese de hostilidades busca dar margen a las FSD para que tracen un plan detallado de integración de la provincia de Al Hasakah, donde se concentran las zonas de mayoría kurda del país y a donde se han replegado sus filas tras la escalada de los últimos dos días con las tropas gubernamentales.

«En caso de acuerdo, las fuerzas sirias no entrarán al centro de las ciudades de Al Hasakah y Qamishli, quedándose en sus afueras, de modo que el calendario y los detalles sobre la integración pacífica de la provincia de Al Hasakah serían debatidos más tarde», informó la Presidencia siria en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias, SANA.

Las tropas gubernamentales tampoco tomarían el control de las aldeas de mayoría kurda en la región, que quedarían a cargo de efectivos de seguridad «locales».

Por otro lado, el entendimiento anunciado este martes estipula que la comandancia de las FSD podrá proponer a un candidato a ministro de Defensa adjunto y otro a gobernador provincia de Al Hasakah, así como una serie de nombres que quieran formar parte del Parlamento o ser contratados públicos.

En cuanto a la inclusión de los miembros de la alianza armada en las tropas estatales, el modo en que se llevará a cabo esta integración es de nuevo objeto de negociación, pese a que el acuerdo de hace dos días ya indicaba que finalmente se haría de forma «individual» en base a cada caso.

Los kurdosirios y Damasco ya habían alcanzado un acuerdo marco en marzo de 2025 para encontrar una solución al estatus de las zonas en manos de las FSD, bajo una autoproclamada administración autónoma desde el mandato del anterior régimen de Bachar al Asad, derrocado hace un año.

Sin embargo, la implementación de aquel pacto nunca avanzó, pese a la intervención de Francia y Estados Unidos. EFE

