El gobierno sirio y fuerzas kurdas prolongan su tregua, según fuentes de ambos bandos

El gobierno sirio y las fuerzas kurdas aceptaron prolongar su alto el fuego, que debía expirar el sábado por la noche, informaron a la AFP fuentes de ambos bandos.

Decretado el martes, el alto el fuego de cuatro días ha sido respetado en general, mientras las fuerzas kurdas enfrentan una ofensiva del ejército en el noreste del país.

«El acuerdo debería ampliarse un mes, en parte para completar la transferencia a Irak de los prisioneros del [grupo yihadista] Estado Islámico», declaró a AFP una fuente del gobierno sirio bajo condición de anonimato.

Una fuente diplomática en Damasco confirmó la prolongación, «que será de un mes como máximo».

No se ha hecho ningún anuncio oficial por el momento.

Del lado kurdo, una fuente cercana a las negociaciones indicó a AFP que el alto el fuego se prolongará «hasta que se encuentre una solución política aceptable para ambas partes», sin mencionar ninguna duración.

El gobierno sirio, decidido a extender su autoridad en todo el país, había anunciado el domingo un acuerdo con los kurdos para integrar sus instituciones civiles y militares en el Estado.

Según este acuerdo, los kurdos sirios deben presentar un plan para integrar su región dentro del Estado, lo que supone un golpe a sus aspiraciones de autonomía, después de haber establecido una zona autónoma en el norte y el noreste durante la guerra civil (2011-2024).

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, de mayoría kurda) enviaron una propuesta a Damasco a través del enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, según dijo a AFP la fuente kurda.

Según esta fuente, la propuesta incluye la exigencia del gobierno de controlar los pasos fronterizos y pide que esos ingresos, así como los del petróleo, se destinen a las regiones de mayoría kurda.

Expulsadas de Alepo a principios de enero tras combates mortales, y luego de las provincias de Raqa y Deir Ezzor esta semana, las FDS se han replegado ahora en Hasaké.

Alrededor de esta zona se han desplegado tropas del presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, quien busca imponer su autoridad en todo el territorio tras la destitución del expresidente Bashar al Asad a finales de 2024.

Los combates de los últimos días han generado preocupación por los campos de prisioneros del Estado Islámico presentes en la región, hasta ahora controlados por las fuerzas kurdas.

El ejército sirio retomó el control del campo de Al Hol, el mayor centro de detención de familiares de yihadistas, mientras Estados Unidos comenzó a trasladar prisioneros a Irak.

Los kurdos son un pueblo sin Estado propio, repartidos por Siria, Turquía, Irak e Irán.

