El Gobierno surcoreano dice que Trump y Kim podrían reunirse en los márgenes de la APEC

2 minutos

Seúl, 14 oct (EFE).- El Gobierno surcoreano dijo este martes que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, «están preparados» para un posible encuentro en los márgenes de la cumbre de la APEC, que se celebrará en la ciudad surcoreana de Gyeongju a finales de octubre, después de que se descartara ante la posibilidad de un viaje relámpago del estadounidense.

«Con base en el análisis de información y datos públicos, los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte parecen listos (para las conversaciones)», dijo el ministro de Unificación Chung Dong-young durante una auditoría parlamentaria, en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de la cumbre a finales de este mes.

El ministro agregó que las declaraciones de Kim del mes pasado sobre tener «buenos recuerdos» de Trump indican que está dispuesto a reunirse con él.

Asimismo, dijo que la clave ahora reside «en la determinación del presidente Trump» y que, de celebrarse, la cita tendría lugar en la aldea de la tregua de Panmunjom, en la Zona Desmilitarizada que divide a las dos Coreas.

Pionyang ha afirmado recientemente que estaría dispuesto a retomar los contactos con Washington si las conversaciones descartan el tema de la desnuclearización.

Por su parte, Trump dijo a finales de septiembre que está dispuesto a verse con Kim «sin condiciones previas». Durante su cumbre con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, en agosto, Trump ya había manifestado su deseo de verse con el líder norcoreano «este año».

Según diversos reportes, Trump solo tiene planeado visitar Corea del Sur el 29 de octubre, para una potencial cumbre con el líder chino, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), y regresar a EE.UU. el mismo día. En una estadía tan corta, sería muy complicado organizar una cumbre con Kim.

Sin embargo, fuentes diplomáticas han dicho a la agencia local de noticias Yonhap que Seúl está tratando de negociar que el presidente estadounidense pase al menos una noche en Corea del Sur.

Kim y Trump mantuvieron tres cumbres durante el primer mandato del líder estadounidense entre 2018 y 2019. EFE

