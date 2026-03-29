El Gobierno sursudanés acusa a la milicia ‘Ejército Blanco’ de recibir armas de las FAR

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Yuba, 29 mar (EFE).- El Gobierno sursudanés acusó este domingo a la milicia local ‘Ejército Blanco’ de haber recibido armas del grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), así como de participar en la guerra del país vecino.

Así lo indicó a EFE el ministro de Información del estado sursudanés de Warrap (norte), William Wol Manyang, en lo que constituye un cambio del discurso de las autoridades sursudanesas, que el año pasado acusaban a la otra parte del conflicto vecino, el Ejército de Sudán, de colaborar con la milicia.

Manyang afirmó que, con las armas facilitadas supuestamente por las FAR, el ‘Ejército Blanco’ llevó a cabo un ataque este fin de semana contra fuerzas gubernamentales en Warrap, que causó 30 muertos, dos de ellos niños, y 44 heridos, incluidos cuatro niños, entre el pasado viernes y esta madrugada.

Para el ministro, estos incidentes, que «pueden parecer un robo de ganado», responden en realidad a «violencia política organizada» con el objetivo de «presionar» al Gobierno para que libere al exvicepresidente y líder de la oposición bajo arresto, Riek Machar.

Machar fue detenido el pasado marzo de 2025, acusado de varios delitos, entre ellos terrorismo, a consecuencia de un ataque efectuado por el ‘Ejército Blanco’ contra una guarnición gubernamental, que dio inicio a la actual escalada bélica que vive Sudán del Sur.

A pesar de la relación que las autoridades del país establecen entre el ‘Ejército Blanco’ y el grueso de la oposición liderado por Machar -en armas contra el Gobierno desde el arresto de este-, los primeros han actuado desvinculados de los segundos en varias ocasiones tras la firma del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil sursudanesa en 2018, en la que ambos fueron aliados.

Manyang instó al Gobierno a «desplegar fuerzas inmediatamente» para controlar posibles represalias de los jóvenes armados del estado de Warrap, de mayoría dinka, contra la mayoritaria comunidad nuer en el estado vecino de Unity. EFE

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