El Gobierno taiwanés critica la participación de partido opositor en un foro en Pekín

3 minutos

Taipéi, 4 feb (EFE).- El Gobierno taiwanés criticó la participación del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición de Taiwán, en un foro de expertos organizado en Pekín con representantes del Partido Comunista chino (PCCh), al considerar que el encuentro ignora la creciente hostilidad de China hacia la isla autogobernada.

El evento, auspiciado por institutos de investigación afiliados a ambos partidos, supuso la reanudación del intercambio institucionalizado entre el PCCh y el KMT tras casi diez años de interrupción, y es considerado como un paso preliminar de cara a una eventual reunión entre el mandatario chino, Xi Jinping, y la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, prevista para el primer semestre de este año.

Durante el foro, el director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Song Tao, reafirmó la «firme oposición» de Pekín a la «independencia» de Taiwán, y prometió que no habrá «mano blanda ni tolerancia» contra el secesionismo.

Por su parte, el vicepresidente y líder de la delegación del KMT en el evento, Hsiao Hsu-tsen, afirmó que, aunque China y Taiwán cuentan con sistemas políticos diferentes, «los pueblos de ambos pertenecen a la misma nación china», y agregó que el conflicto entre ambos lados del Estrecho «no responde a los intereses del pueblo taiwanés».

En un comunicado publicado tras el evento, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China- denunció que la «hostilidad» de Pekín contra Taipéi va en aumento, como demuestran las frecuentes incursiones de aeronaves y buques militares en torno a la isla o la «represión transfronteriza» contra políticos y ciudadanos taiwaneses.

«Sin embargo, el KMT hace caso omiso de la intención del PCCh de eliminar a la República de China (nombre oficial de la isla) y anexionar Taiwán», subrayó la entidad.

En opinión del Ejecutivo taiwanés, las acciones del PCCh «buscan eludir la autoridad pública de Taiwán, fomentar divisiones y contradicciones internas y distorsionar la percepción de la ciudadanía».

«El MAC reitera su llamamiento a todos los sectores internos para que afronten con seriedad la presión y la coerción del PCCh sobre Taiwán, así como sus ambiciones de anexionar la isla, y para que defiendan conjuntamente la soberanía y la dignidad nacionales», recalcó el comunicado.

La buena sintonía entre el PCCh y el KMT contrasta con el tono bronco que caracteriza las relaciones entre el Gobierno chino y el Ejecutivo taiwanés, liderado desde 2016 por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que defiende que solo los 23 millones de habitantes de Taiwán tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

jacb/rrt