El Gobierno taiwanés insta a una legisladora opositora a renunciar a su ciudadanía china

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Taipéi, 25 mar (EFE).- La ministra taiwanesa del Interior, Liu Shyh-fang, instó este miércoles a Li Chen-hsiu, legisladora del opositor Partido Popular de Taiwán (PPT), a renunciar a su ciudadanía de la República Popular China para poder servir en el Parlamento local.

Li, natural de la provincia central china de Hunan y con más de 30 años de residencia legal en Taiwán, se convirtió el mes pasado en la primera legisladora con nacionalidad china en la historia de la isla, lo que ha provocado un intenso debate político y legal en torno a su elegibilidad para el cargo.

Por un lado está la normativa que regula las relaciones entre las poblaciones de Taiwán y de China continental, que establece un período mínimo de diez años de residencia para que las personas nacidas en China puedan postularse a cargos públicos en la isla, un requisito que Li cumple ampliamente.

Por otro, la Ley de Nacionalidad de Taiwán estipula que los cargos públicos sujetos a restricciones de nacionalidad solo pueden ser ocupados por nacionales de la República de China (nombre oficial de Taiwán) y que los funcionarios que posean otra nacionalidad deben iniciar el proceso de renuncia antes de asumir el cargo y completarlo en el plazo de un año desde la toma de posesión.

Durante una conversación con el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán, Liu Shyh-fang recalcó que, en caso de que Li tuviera dificultades para renunciar a su nacionalidad china, el Gobierno le brindaría asistencia basada en razones humanitarias o en los principios internacionales para el trato de víctimas de persecución política.

«El artículo 20 (de la Ley de Nacionalidad) establece que el día anterior a prestar juramento en el Parlamento, se debe presentar el comprobante de renuncia a la nacionalidad de la República Popular China. La señora Li sabía esto, pero no lo presentó, ni informó al público que presentar dicho documento pusiera su vida en peligro», señaló Liu.

En cualquier caso, la ministra reconoció que será el Parlamento, actualmente controlado por la oposición, el encargado de decidir si finalmente se le retira el escaño de legisladora, lo que ha convertido un asunto legal en «un problema interno de política partidista», lamentó.

La presencia de legisladores con nacionalidad china en el Parlamento taiwanés es especialmente sensible en una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y cuya soberanía es reclamada por Pekín, que no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

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