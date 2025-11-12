El Gobierno ucraniano aparta al ministro de Justicia por sospechas de corrupción

Kiev, 12 nov (EFE).- El Gobierno ucraniano ha suspendido de sus funciones en una sesión de urgencia celebrada a primera hora de este miércoles al actual ministro de Justicia y anterior titular de Energía, Herman Galushchenko, después de que haya sido implicado en una supuesta trama de cobro de comisiones en la empresa de energía atómica nacional destapada este lunes por la agencia anticorrupción del país. EFE

