El Gobierno ve «cuestión de tiempo» la oficialidad de catalán, euskera y gallego en la UE

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Bruselas, 14 jul (EFE).- El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, aseguró este martes que es «cuestión de tiempo» que el catalán, el euskera y el gallego sean declaradas lenguas oficiales en la UE.

«Pensamos que cuando se den las condiciones, es una cuestión de tiempo», declaró Sampedro a su llegada al Consejo de Asuntos Generales (CAG) en Bruselas.

El secretario de Estado recordó que el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE está «entre las prioridades máximas del Gobierno de España», a pesar de ser una cuestión que no se incluye en el orden del día de este martes y que no se debate desde hace justo un año, en julio de 2025, cuando la propuesta española se rechazó por falta de unanimidad.

Sampedro precisó que el Gobierno «sigue hablando con todos» los Estados miembros, incluidos los más reticentes a la oficialidad como Alemania, y espera que se pueda avanzar en esta materia bajo la presidencia europea de Irlanda, «un país que conoce muy bien la situación, muy defensor del multilingüismo y que tiene también dos lenguas oficiales: el inglés y el irlandés».

«España aspira a ese reconocimiento porque 20 millones de europeos, 20 millones de españoles, no pueden ser discriminados con respecto a otros Estados miembros que sí que tienen reconocidas las lenguas», zanjó Sampedro. EFE

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