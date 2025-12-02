The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Gobierno venezolano autoriza reanudar vuelos para repatriar a migrantes desde EE.UU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 2 dic (EFE).- El Gobierno de Nicolás Maduro autorizó reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos operados por la compañía estadounidense Eastern Airlines, tras recibir una solicitud de la Administración de Donald Trump, informó este martes el Ministerio de Transporte de Venezuela.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado comunicó que la autorización se dio «por instrucciones» del presidente Maduro y que se aplica a los vuelos que cubren la ruta desde Phoenix, Arizona (EE.UU.), hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.EFE

ls/lb/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR