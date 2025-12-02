El Gobierno venezolano autoriza reanudar vuelos para repatriar a migrantes desde EE.UU

1 minuto

Caracas, 2 dic (EFE).- El Gobierno de Nicolás Maduro autorizó reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos operados por la compañía estadounidense Eastern Airlines, tras recibir una solicitud de la Administración de Donald Trump, informó este martes el Ministerio de Transporte de Venezuela.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado comunicó que la autorización se dio «por instrucciones» del presidente Maduro y que se aplica a los vuelos que cubren la ruta desde Phoenix, Arizona (EE.UU.), hacia el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.EFE

ls/lb/jgb